شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتشكيل لجنة لكشف حقيقة وجود فساد مالى فى مركز شباب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بوجود شبهات فساد مالي وإداري في إقامة بعض المنشآت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الشباب أن المقاول لم يلتزم مع مجلس الإدارة بما تم الاتفاق عليه، وتم إلغاء العملية بسبب ارتفاع الأسعار، ثم قام المقاول بتقديم خطاب تنازل موجه إلى مجلس الإدارة، حيث تم رفع دعوي قضائية ضد المقاول بالتعويض ورد شرف لعدم الالتزام بالمشروع.

وأوصت لجنة الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ومركز الشباب والمتضرر (المقاول) للتأكد من صحة وسلامة الأوراق التي تمت دراستها ومراجعتها وإفادة اللجنة بالنتيجة وإعداد تقرير من اللجنة المشكلة ليتم الفصل في الموضوع.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية و استكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض - محافظة الشرقية.

وأفادت الجهة الإدارية بشأن موضوع طلب الإحاطة الأول بأنه مدُرج للمركز انشاء ملعب خماسي ضمن خطة الوزارة المدرجة 2025/2026، كما أفادت الجهة الإدارية بشأن طلب الإحاطة الثاني فإنه مدُرج إحلال قانوني ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2033.

وناقشت اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية، وتعقيبا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأنه مدُرج بالمركز إنشاء ملعب اكليريك متعدد ضمن خطة الوزارة 2025/ 2026 ومدرج عمل إحلال قانوني ضمن خطة الوزارة 2024/2025.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها بمعايير الاختيار والأولوية في الإسناد.

وفيما يتعلق باستكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض - محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لاستكمال السور خلال العام المالي الحالي.

وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لإنشاء الملعب بعد إزالة المعوقات بالمركز.