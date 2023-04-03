شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتشغيل مركز طبى بالزيتون والرقابة على منظومة نقل الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن تحويل مركز طبي سراي القبة إلى مستشفى عام بدائرة الزيتون – محافظة القاهرة.

وقال النائب عمرو رشدي، خلال عرض طلب الإحاطة، إن دائرة الزيتون فيها نحو مليون نسمة، وتعاني من نقص الخدمات الطبية، ومركز طبي سراي القبة غير مستغل ويجب استغلاله لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل المركز الطبي نظرا لصعوبة إقامة مستشفى عام على مساحة المركز، وأوصت اللجنة بتفعيل واستغلال المركز الطبي بسراي القبة ليقدم ويوفر خدمات صحية للمواطنين، وأن يكون مركز طبي متكامل، والعمل على رفع كفاءة المركز وأن يعمل المركز فترتين صباحية ومسائية وتتوفر فيه رعاية أولية كاملة.

وأكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تفعيل وتنفيذ توصية اللجنة على الفور بتشغيل المركز والعمل على فترتين لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الطيبي، بشأن إنشاء مستشفى حكومي بمنطقة زهراء المعادي – محافظة القاهرة، وأوصت بمخاطبة المحافظة لسرعة التخصيص ونقل الأصول لتنفيذ مستشفي مركزى بسعة 250 سرير.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن غياب الرقابة على منظومة نقل الدم داخل مستشفى دار السلام – هرمل سابقاً - محافظة القاهرة.

وأوصت اللجنة بأن مريض التأمين الصحي المغطى والمدفوع ثمن الخدمة مقدما لابد أن يتم توفير الخدمة له من المركز بدون كوبونات.

وقال النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: "نحن لسنا ضد التبرع ومع مؤسسات المجتمع المدني فى هذه المنظومة، ولابد أن تقوم لجنة بزيارة للمركز للوقوف على الأوضاع.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن تدني مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات ووحدات البساتين ودار السلام – محافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن عدم تعاون فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكل من محافظات القاهرة الكبرى في تقديم الخدمات المتبادلة لعلاج مرضي الفشل الكلوي المزمن المصابين بفيروس (B) بسبب مشكلات المعاملات المالية، مما يعوق علاج هذه الحالات الصعبة.