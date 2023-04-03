شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: حصر المراكز والقرى لتوصيل منظومة الألياف الضوئية وخطوط الفايبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة اوصت في اجتماعها اليوم بحصر جميع المناطق والقري والنجوع، التي اكتملت بها المرافق والبنيه التحتيه لتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة من خلال منظومة الألياف الضوئية وخطوط الفايبر بجميع قري ومراكز الجمهورية ودعم الخدمات ورفع مستوي الخطوط.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عددمن طلبات الإحاطة الخاصة بمعوقات الإنترنت وتوصيل الخدمات إلي المراكز والقري المحرومة، أن مصر حققت طفرات كبيرة جدا في خدمات الإنترنت، وأن العاصمة الإدارية الجديدة نموذج متكامل لعاصمة مصرية ذكية تكنولوجية متطورة لديها بنية تحتيه وإمكانيات كبيرة في خدمات الاتصالات والإنترنت التي نحلم بها في الجمهورية الجديدة، مشددا إلي أن كل القطاعات التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة وصلتها خدمات الألياف الضوئية .

وتابع بدوي أن الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في أحداث نقلة حقيقة في مجال منظومه التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

وناقشت الاتصالات النواب عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدم من: النائب يوسف احمد علي الصاوي، بشأن ضعف الإنترنت في قرى مركز أبشواي التابع إلى محافظة الفيوم وطلبات الإحاطة المقدم من السيد النائب أسامة عبدالعاطي بشأن عدم توصيل خدمة التليفونات والإنترنت لقرى الوحدة المحلية لقري أبو قراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.بشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت في معظم قرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.بشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت بقرى الوحدة المحلية بقرية ظفر والسعودية الإصلاح بشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت بقرى الوحدة المحلية بالبيضاء.

وكذلك بشأن خدمة التليفونات والإنترنت بقرية الوحدة المحلية بالربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.بشأن النقص الشديد في خطوط التليفونات بقرى الوحدة المحلية بقرية مدينة صدقا وهي (صدقا والخمسة وكفر سنجاب والشرفا والمعلوه) مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.