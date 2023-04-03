شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة من يرتكب أو يروج لجريمة ختان الإناث بعد تناولها بمسلسل حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الآثار النفسية والجسدية لختان الإناث، والآثار التى تستمر على مدار جميع المراحل العمرية، وتؤثر سلباً على حياة السيدات المتعرضات للختان.

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث) عقوبات صارمة حال إجراء عمليات ختان سواء من قبل طبيب أو مزاولى مهنة التمريض.

وللقضاء على الظاهرة ولمحاولات البعض الدعوة لها، تضمن التشريع المعاقبة بالحبس لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وعمد القانون إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.