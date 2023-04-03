انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تستضيف رئيس هيأة المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللجنة ناقشت أثناء الاستضافة التي جرت في مقرها، الية عمل الهيأة والمشاكل التي تواجه عملها ووضع الحلول المناسبة لها".

واضافت: "اضافة الى بحث الية دخول البضائع والاجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة بصددها وموضوع الاعفاءات الكمركية والتطرق الى المنافذ غير الرسمية، فضلا عن موضوع استثمار بعض المنافذ الحدودية واتمتها والملفات التي احالتها هيأة المنافذ الى النزاهة والقضاء".

