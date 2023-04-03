اخبار العالم

النزاهة النيابية تستضيف رئيس هيأة المنافذ الحدودية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تستضيف رئيس هيأة المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللجنة ناقشت أثناء الاستضافة التي جرت في مقرها، الية عمل الهيأة والمشاكل التي تواجه عملها ووضع الحلول المناسبة لها".

واضافت: "اضافة الى بحث الية دخول البضائع والاجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة بصددها وموضوع الاعفاءات الكمركية والتطرق الى المنافذ غير الرسمية، فضلا عن موضوع استثمار بعض المنافذ الحدودية واتمتها والملفات التي احالتها هيأة المنافذ الى النزاهة والقضاء".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا