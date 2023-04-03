انت الان تتابع خبر توخيل يعلق على إقالة بوتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "اكتشفت خبر إقالة بوتر في وقت متأخر جدا أمس، حيث كان توقيتا صعبا بعض الشيء، لأنه يتزامن مع تعييني الجديد، وسيصبح هناك منصب تدريبي متاح مرة أخرى".

وبسؤاله عن سر استغراقه وقتا طويلا للتعافي بعد إقالته من تدريب البلوز، أجاب "لأنني أحب العمل هناك، وكونت صداقات مدى الحياة".



وأكد المدرب الألماني أن النادي اللندني تغير بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ما سهل عليه التعامل مع الوضع الذي كان فيه.

وسُئل توخيل عما إذا كان لديه نصيحة لمواطنه جوليان ناجلسمان، في ظل وجود تقارير تفيد باحتمالية توليه تدريب الفريق اللندني، خلفا لبوتر.

ورد توخيل على السؤال قائلا "لا يمكنني توجيه نصيحة له، لأن النادي مختلف الآن عما كان عليه وقت وجودي هناك".