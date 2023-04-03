انت الان تتابع خبر لاخلالهم بواجباتهم الوظيفية.. اعفاء مدير سجن الحلة المركزي ومعاونَيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الشواني وجه بأعفاء مدير سجن الحلة المركزي, ومعاونَيه, ومدير قسم الشؤون الداخلية للسجن لاخلالهم بواجباتهم الوظيفية , وجرى ذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة أقامها الوزير ".واستمع الوزير الى" المشاكل التي يواجهها النزلاء وسرعة اجراءات اطلاق السراح لمن انتهت مدة محكوميتهم، وخلال جولته, اصطحب الوزير كادرا من دائرة التخطيط العدلي لتقييم المستوى الخدمي و الصحي وسلامة البنى التحتية للسجن ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الانسان, ورفع التوصيات بالمستلزمات الضرورية لتحسين الاوضاع داخل السجن".

واكد الشواني, أن "الوزارة تعمل على الايفاء بكافة التزاماتها في تحسين الظروف الانسانية داخل السجون بما ينسجم مع الاستراتيجية الحكومية بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان".

