ترامب: أصبحنا من دول العالم الثالث

الشارقة - اميمة ياسر -

وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره، قبل محاكمته في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له.

وصرح ترامب في رسالته المصورة، والتي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، بأنه "لا يمكن شراؤه"، وأن "أمريكا أصبحت الآن دولة من دول العالم الثالث".

وقال: "الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم شرائي ولا يمكنهم السيطرة علي وهذا يخيفهم بشكل لا يصدق"، كما طلب من مؤيديه التبرع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بالمزيد من المساهمات المالية.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد، أنه "سيتحدث علنيا من ولاية فلوريدا غدا الثلاثاء، وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق: "دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن، بعد ظهر غد الثلاثاء المقبل، قبل المثول أمام قاضٍ.

ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات حول القضية- التي وصفها ترامب وأنصاره بأنها "اضطهاد سياسي" - في المدينة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.

وأعلن أنصار ترامب، بمن فيهم عضوة الكونجرس الجمهوري مارجوري تايلور جرين، عن خطط للاحتجاج خارج قاعة المحكمة أثناء مثول الرئيس السابق أمامها.

من جهتها، أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك لتأمين مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

ويوم الخميس الماضي، وجّه المدعون العامون في مانهاتن في نيويورك لائحة اتهام لترامب بدعوى دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.

وتستعد شرطة نيويورك للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق، وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر رسمية، بأن إدارة شرطة المدينة أمرت بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار.