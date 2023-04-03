شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توصى بإنشاء شهر عقارى بمنطقة الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

واستعرض النائب عمرو رشدي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أن منطقة الأميرية تشهد كثافة سكانية عالية ولا يوجد فيها شهر عقاري، مما يتسبب في معاناة للمواطنين.

وطالب رشدي، بسرعة تخصيص مكان لإقامة مكتب شهر عقاري فيه لإنجاز خدمات الشهر العقاري للمواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنشاء شهر عقارى داخل مكتب بريد الأميرية، وسرعة التنفيذ للتخفيف عن المواطنين.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022، من حيث طريقة الإقرار، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2022، من حيث طريقة الإقرار.