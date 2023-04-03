شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عبد الغنى نائبة التنسيقية: عقيدة وقوة الجيش المصرى سبب الانتصار على العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قالت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد شحاتة، إن القوات المسلحة المصرية تمتلك عقيدة وقوة جعلت منهم أبطالا استطاعوا الانتصار على العدو الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "انتصارات العاشر من رمضان".

وأضافت أن أبطال القوات المسلحة يرفعون شعارا واحدا هو "النصر أو الشهادة"، مؤكدة أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة تدعو للفخر لأي مصري بأبطال قواتنا المسلحة وما حققوه من ملحمة تاريخية في حرب أكتوبر.

أدار الحوار خلال الندوة الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كلا من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاصة، كما يشارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حسبوا (الدفعة 95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.