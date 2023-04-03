شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهدى درع تذكارى للواء محيى نوح والربان وسام عباس حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وقامت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، بإهداء درع تذكاري بمناسبة ذكري انتصار العاشر من رمضان، للواء محيي نوح، أحد قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاصة، وقام اللواء نوح بإهداء كتاب مذكراته عن حرب أكتوبر لمكتبة التنسيقية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "انتصارات العاشر من رمضان".

أدار الحوار خلال الندوة الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كلا من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاصة، كما يشارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حسبوا (الدفعة 95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.