شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتنفيذ قرار الرى للحفاظ على 450 فدان بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاعى الزراعة والرى.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية، حيث حققت طفرة تنموية، الأمر الذى أصبح له نتيجة وعائد ملموس على أرض الواقع سواء في قطاع الرى مثل القضاء علي مشكلات مثل عدم وصول مياه الرى إلي أجزاء من الأراضي، بالإضافة إلي مشروعات التوسع الزراعى التى تساعد البلاد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الحصرى، إلى حرص اللجنة على مناقشة المشكلات التى تعوق تحقيق خطة واستراتيجية الدولة في قطاعى الزراعة والرى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن تعرض أكثر من 450 فدانًا بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة للبوار بسبب إهمال مسئولي الصرف الزراعي والإدارة الزراعية في صيانة المصارف.

وقال النائب حمدى أبو خشيم، إن تلك المشكلة متشابكة بين الأهالى والتنفيذين، وأوضح أن هذه المساحة البالغة 450 فدان أرض سمراء من أجود أراضي الزراعة، إلا ان الأهالي قاموا ببناء منازل بالمخالفة للقانون في نهاية مجارى الصرف، مما أدى إلي انسداد تلك المجارى التى تصرف فيها الأرض الزراعية، وأصبحت تلك الأراضى متأثرة سلبيا من مياة الصرف الزراعى، مشيرا إلى وجود شبهات تواطئ من جانب المحليات في شأن السماح للمواطنين بالبناء المخالف.

وأعلن رئيس مجلس مدينة أبو المطامير بالبحيرة، عن تحرير محاضر للمخالفين.

وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار التمكين الصادر من وزارة الرى بغلق كل فتحات الصرف الصحى علي المصرف والإسراع في تطوير المصرف لمنع انسداد المياه والحد من التأثير السلبي والإضرار بالأرض الزراعية للحفاظ علي مساحة ال 450 فدانا.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن المطالبة بتدبيش جسور ترعة "بحر كفور الغاب" ضمن مبادرة حياة كريمة في ظل تعرض الطريقين المجاورين للترعة لانهيارات بالتربة حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد ممثل الطرق، أن هناك أعمال رصف تتم حاليا للطريقين، وأن عقب انتهاء الرصف وباقي المرافق بالطريق سيتم تدبيش تلك الانهيارات

وأوضحت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن يتم الإسراع في رصف الطريق الموازى للترعة بعد انتهاء المرافق على أن يتم تدبيش المناطق المعرضة للانهيار وتمثل ضرر للمواطنين.

فيما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء أمن.

وكذلك أجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن المطالبة بإعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات لدعم القطاع الزراعي وتوفير برامج المكافحة والإرشاد الزراعي تماشيا مع خطوات الدولة للتحول الرقمي.