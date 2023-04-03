شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب تناقش معوقات تواجه صناعة الإطارات وأزمات شركة النقل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمين من النائبين نافع عبد الهادي وعبد الحميد الدمرداش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر وما تعانيه شركة النقل والهندسة بالإسكندرية من مشكلات تمويلية وتعثر في الإنتاج، وترأس الاجتماع النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة.

ووجه النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة عدة أسئلة بشأن صناعة الإطارات في مصر، هل المنتج المحلي يكفي السوق المصري؟ وما هي الإجراءات المتبعة لإنعاش صناعة الإطارات في مصر .

وأفاد المهندس علاء الدين صلاح، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ان هناك بطاريات بيراميدز دخلت السوق المصري ولكنها لم تسجل حتي الآن وأيضا هناك شركة جديدة أعلنت دخولها السوق وستقوم بالإنتاج خلال عام ونصف.

وقال عماد الدين مصطفي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه بالفعل هناك مشاكل بصناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة لإنتاج الإطارات ، مشيرا إلى تاريخ تطور الشركة والذي بدأ من عام ١٩٥٦ وحتي الآن ، موضحا أنه بعد عام ٢٠٠١ الشركة جاءت بخط تصنيع جديد لإنتاج الإطارات ولكن الماكينات أنتجت إطارات معيبة وتوقف الخط وساءت الأمور ، وحتي الآن هناك ١٤٠٠ عامل يتقاضون أجرا رغم توقف الإنتاج والعمل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بتوجيهات رئاسية لبحث وضع الشركة واللجنة تنظر إمكانية استغلال الأرض مع المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أنه يتم عمل مصنع جديد وجاري التقييم الآن علي الأرض .