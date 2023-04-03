رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي يزور تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو المجلس التشريعي في تايوان وانج تينج يو، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يصل مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان يوم الخميس المقبل.

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وقال وانج وفقًا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكتروني - إنه من المقرر أن يلتقي ماكول رئيسة تايوان تساي إينج وين ، وإلى جانب الاجتماع سيجري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي والوفد المرافق له مناقشات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بالهيئة التشريعية التايوانية، للتوصل إلى فهم أفضل للتهديدات والتحديات التي تواجه

تايوان.



وأكد وانج أن الوفد الأمريكي غادر بالفعل الولايات المتحدة متوجها إلى اليابان وسيزور كوريا الجنوبية قبل السفر إلى تايوان، حيث من المرجح أن يجتمع الأعضاء مع رئيسة تايوان في 8 أبريل الجاري.



من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية جيف ليو اليوم الاثنين الكشف عن الزيارة الوشيكة، قائلا "إن حكومة تايوان ترحب بزيارات المشرعين الأمريكيين وستنشر أي معلومات من هذا القبيل عندما يحين الوقت المناسب.