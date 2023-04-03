الناتو يطالب بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

طالب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين بالإفرج الفوري عن الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المعتقل في روسيا في تهم تجسس.

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وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي أوردت قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه انضم إلى الولايات المتحدة في دعوتها لروسيا بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش"، مضيفا أن اعتقاله يشكل مصدر قلق كبير وأنه من المهم احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وحقهم في طرح الأسئلة وأداء عملهم.



واعتقل جيرشكوفيتش، الذي يعمل في صحيفة وول ستريت

جورنال الأمريكية والبالغ من العمر 31 عاما، الجمعة الماضية في مدينة يكاترينبورج الروسية ويُعتقد أنه أول صحفي أجنبي يتم احتجازه بتهم تجسس في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.



ونفت الصحيفة التي يعمل لديها مزاعم قيامه بأعمال تجسس، كما طالب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بإطلاق سراحه خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

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