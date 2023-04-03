مباحثات بين سلطنة عمان وبريطانيا حول المستجدات الإقليمية والدولية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني جيمز كليفرلي، علاقات التعاون الثنائية، وفرص الشراكة الجديدة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم التقني والابتكار، فضلا عن تبادل.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والاتفاق على مواصلة دعم كافة الجهود

الرامية إلى ترسيخ التوجهات السلمية، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.



وأكد الجانبان اهتمامهما بتشجيع تنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدين بأعمال وجهود فريق التشاور الاستراتيجي ومجموعة العمل المشتركة في دفع برامج التعاون بين البلدين، واستكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون المالي والاقتصادي.

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