ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا تنضم رسميًا إلى الحلف غدًا الثلاثاء.

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ونشر مكتب الرئاسة الفنلندية بيانًا جاء فيه إن فنلندا ستنضم بشكل رسمي للناتو غدًا الثلاثاء وأنها ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارًا من الغد، وستشارك في

اجتماعاته كافة"، مشيرة إلى أن فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددًا كبيرًا من قوات الاحتياط، وقال الأمين العام للناتو: حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف.

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