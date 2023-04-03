انت الان تتابع خبر السوداني: الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري مهمة جداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ألقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محاضرة أمام طلاب الدورة (٢٦) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وتناول في محاضرته، أهم الأسس التي اعتمدها في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن تفصيلات هذا المنهاج الذي يمثل مرجعاً سياسياً وتنفيذياً".واضاف: "في ما يأتي أهم ما جاء في المحاضرة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء: