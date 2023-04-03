انت الان تتابع خبر "الناتو": فنلندا ستنضم للحلف رسميا يوم غد الثلاثاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحفية إن "فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته"، معلنا أن "فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط".



وأشار إلى أن "حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف"، مضيفا: " لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر".