شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في نابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن من بين المعتقلين سيدة فلسطينية من القدس.