شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب الحكومة بتعميم الاستفادة لجميع الجامعات من اتفاقية مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

وقالت "كليب":" في الحقيقة أوفق علي الاتفاقية منذ توقيعها في ٣٠/٩/٢٠١٤ ومرورًا بتعديلاتها المتتالية، واللي وصل إجمالي المساهمات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٢١٤ مليون دولار" مشيرا إلي ان هذه الاتفاقية ساهمت إثراء الجامعات المصرية، وعززت القدرة المؤسسية ببعض الجامعات.

وطالبت "كليب" من الحكومة تعميم الاستفادة من الاتفاقية لتشمل كل الجامعات المصرية، ولا تكون قاصرة علي جامعات بعينها، كما دعت إلي إنشاء مراكز تطوير مهني بكل الجامعات وعلي رأسها جامعة دمنهور.