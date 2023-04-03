مع زين برمضان اشترك وحصل رصيد ونص من تعبي10 الاف دينار وأكثر

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ولا تنس شيّر هالخبر
اشترك مجانا قبل التعبئة بالاتصال على #345* واستفد من العرض
اشحن أكثر وحصل رصيد مجاني أكثر
ولتفاصيل أكثر يرجى زيارة
https://www.iq.zain.com/ar/ramadan-offer
ولا تنس شيّر هالخبر