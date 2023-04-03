شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يغادر جدة بعد مباحثاته مع ولي العهد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر جدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد زيارة هامة للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في الوداع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد



والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر فخامته عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.



وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.