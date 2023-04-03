شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: توجيهات الرئيس بالتكامل بين "السياحة والطيران" قيمة مضافة للمقصد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران لتعظيم القيمة المضافة للسياحة المصرية.

وأضافت عضو لجنة السياحة والطيران في تصريحات لها اليوم، إن تكامل الوزارتين يخدم القطاع ويرفع من جاذبيته خاصة في أوقات التحديات، حيث تضع شركات الطيران العارض شروطها بما يؤثر على التدفقات السياحية الوافدة لمصر.

وأشارت سحر طلعت إلى أن مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة رفعت بصورة كبيرة للغاية من كفاءة مطاراتها وخاصة في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية لكل منهما، لافتة إلى أن منطقتي الغردقة وشرم الشيخ من أهم المناطق السياحية في مصر ويمثلان أكثر من 50% من حصة التدفقات السياحية الوافدة لمصر سنويا بما كان يتطلب تطوير المطارات بهما وزيادة الطاقة الاستيعابية وهو ماتم فعليا.

وأوضحت أن إنشاء وزارة الطيران المدني لمطار سفنكس في مدينة 6 أكتوبر سيكون من أهم الإنجازات خلال العامين الأخيرين حيث سيعمل على زيادة التدفق السياحى لمصر لزيارة منطقة الأهرامات والتي تضم المتحف المصري الكبير وغيرها من الآثار في غرب القاهرة الكبرى.