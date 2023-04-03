شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد جهود الدولة فى تمكين المرأة والقضاء على التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة لتمكين المرأة والقضاء على التمييز على أساس النوع، وذلك ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.

وأكدت أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة لتوسيع دائرة تمكينها، لتتمثل في الوصول إلى دوائر صنع القرار، تقلد وظائف الإدارة العليا، التعيين في جميع الهيئات القضائية وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في عملية التصويت.

وأوضحت من خلال الإنفوجراف، أنها تضمنت ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في عملية التصويت ونسبة ترشحها للانتخابات، كما أصبحت تشغل المرأة 25% من الحقائب الوزارية، وبلغت نسبة السيدات في مجلس النواب 27% واقتربت من14% بمجلس الشيوخ.