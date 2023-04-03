شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر والسعودية ركيزتا الأمن القومى العربى ونقطة انطلاق حل أزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وليد فرعون، إن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي في ظل حالة التقارب الشديد والإرادة القوية للبلدين نحو لم شمل المنطقة وإحداث نقلة حقيقية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد "فرعون" في تصريحات له اليوم، أن مصر والسعودية يمثلان ركيزتا الأمن القومي العربي ونقطة الانطلاق نحو حل حميع الأزمات والقضايا العالقة، كما يمثلان محورا التنمية والنهوض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وممتدة في جذور التاريخ، كما يجمع الشعبين الشقيقين حالة متفردة من الاخاء والمحبة والتعاون المشترك ووحدة المصير.

وأوضح أن هذه العلاقات كانت سببًا في كتابة تاريخ جديد للمنطقة العربية ومستمرة في بناء منطقة قوية متينة ضد التحديات العالمية.