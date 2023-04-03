استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها، اليوم الإثنين، في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش في بيان إنه نفذ عمليات استباقية ووقائية.

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته وقوات حرس الحدود وجهاز الأمن العام نفذت صباح الإثنين: عمليات استباقية ووقائية في مدينة نابلس بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأكد البيان اعتقال شخصين يشتبه في أنهما ساعدا منفذ هجوم إطلاق النار في بلدة حوارة

في 25 مارس المنصرم.

وقتل شقيقان إسرائيليان يومها في إطلاق نار استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "أطلق عدد من المسلحين النار في اتجاه القوات التي ردت بالذخيرة الحية".

وأكد البيان مصادرة عتاد عسكري ومسدس وذخيرة وسيارة استخدمها المهاجم الذي نفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة