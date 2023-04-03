انت الان تتابع خبر ضبط كدس كبير للعبوات الناسفة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة وبعد البحث والتفتيش تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس كبير يحتوي على 128 عبوة ناسفة في وادي الكصر التابع لقضاء عانه".واضافت أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".