الخدمة الاتحادي يحدد موعد فتح نظام الكودات للطلبة الأوائل وحملة الشهادات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

حدد مجلس الخدمة العامة الإتحادي، اليوم الاثنين، موعد فتح نظام الكودات للطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا.



وذكر اعلام مجلس الخدمة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بالتعاون مع (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الاتصالات، وزارة النفط، وزارة الثقافة، ديواني الوقف الشيعي والسني)، اعلن عن اعادة فتح النظام الخاص بمنح الكودات ، وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا من المشمولين بقانوني (59، 67) لسنة 2017".

وجاء ذلك من أجل تحقيق الآتي:

أولا: تحديث البيانات للمشمولين بالقانونين اعلاه، و الذين يمتلكون كودات مسبقاً لكن لم يقوموا بتحديث بياناتهم. وبذلك سوف يتمكن المشمولون من الدخول إلى النظام باستخدام الكودات المتوفرة لديهم لتحديث بياناتهم ، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالمصادقة على صحة البيانات .

مع التنويه انه (في حال ضياع معلومات الكودات يمكنهم مراجعة الجهة التي زودتهم بالمعلومات كالجامعات أو دائرة البعثات أو المعاهد للحصول على معلومات الكود).

ثانيا: منح الكودات للمشمولين بالقانونين المذكورين ممن لم يحصلوا سابقاً على كودات من المتخرجين أو الحاصلين على شهادتهم العليا حديثاً .

واشار البيان الى ان "المجلس سيقوم بإعلان الرابط الخاص بالتحديث وابتداءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5/4/2023 ويستمر لمدة 4 أسابيع".

ولفت المجلس، بحسب البيان إلى أن "هذه الخطوة ضرورية من أجل إرسال البيانات لغرض إجراء التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان جهوزية المجلس في اية لحظة تطلق فيها التعيينات وفقا للقانون"،مبينا ان "المجلس سيقوم بإجراء تقاطع مع من تم تعينهم من قبله حالياً ".