شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" عن زيارة الرئيس السيسي للسعودية: علاقة تاريخية وروابط قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك في لقاء أخوي جمعهما، ينم على العلاقة القوية، والمستقبل المشترك، والروابط التاريخية التي تجمعنا .

وأضاف النائب علاء عابد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية، والتى استغرقت بضع ساعات، التقى خلالها بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كانت تهدف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن العلاقات "السعودية المصرية" تشهد تطوراً ملحوظاً وتسعى البلدين على توطيد هذه العلاقات من خلال الشراكة والتعاون فى مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية وتوسيع نطاق الاستثمار بين البلدين.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن الرئيس يتابع كافة التطورات الإقليمية، وأن زيارة وزير خارجية سوريا إلى القاهرة، تؤكد ان تحركات القاهرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحركات داعمة للتقارب العربي ، وتهدف إلى مشاركة فاعلة لمصر فى كافة الملفات الإقليمية لما للقاهرة من ثقل دولى واقليمى.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.