شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 30 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات بعد أن وافق المجلس عليها.

وتشمل اقتراحات بشأن توفير جهاز غازات بالدم بمستشفى النساء والولادة والأطفال (الإيمان القديمة) محافظة أسيوط وتزويد مستشفى البدارى بعدد 4 حضانات وأجهزة تنفس صناعى، تزويد مستشفى البدارى فرع النواورة بوحدة حضانات أطفال – محافظة أسيوط وتشغيل الوحدة الصحية بكفر الجزيرة – أشمنت – والوحدة الصحية بقرية الرياض – مركز ناصر – محافظة بنى سويف والتوزيع الجغرافى العادل لأطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنانو استكمال تجهيز قسم جراحة القلب والصدر فى مستشفى طامية (قسم قسطرة القلب) – محافظة الفيوم و الموافقة على الحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى مشتول السوق المركزى – محافظة الشرقية وإنشاء مبنى للإدارة الصحية بمركز ومدينة المطرية – محافظة الدقهلية و قيام هيئة التنمية الصناعية بإنشاء حاضنة أعمال على المصرف المردوم بقرية ميت عساس- مركز سمنود- محافظة الغربية، لإحياء الصناعات التراثية وبالأخص صناعة الفخار و تركيب ماكينات صرافة للبنك الأهلى وبنك مصر بالوحدة المحلية بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية.

كما تتضمن اقتراحات برغبة بشان تحويل الخط الكهربائى الهوائى إلى كابل أرضى بمدينة المعلمين بمحافظة أسيوط و استكمال منظومة الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط ت رصف وتأهيل طريق قليوب المحطة – مسطرد بمركز قليوب و توصيل الغاز الطبيعى لقرى وتوابع الوحدة المحلية بالمنيرة – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و التزام شركة طاقة جاز بالمواعيد المقررة لدخول الغاز الطبيعى فى قرية ميت الخولى عبد الله ومدينة الزرقا – مركز الزرقا – محافظة دمياط و عمل لوحة كهرباء بقرية ميت الخولى عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط وإقامة محطة رفع صرف صحى ومدرسة إعدادى ووحدة صحية بعزبة الأهالى على أرض أملاك دولة بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و توسعة مقابر مدينة الفشن شرق النيل – محافظة بنى سويف و تطوير دار مناسبات حى شبرا – المنطقة الشمالية – محافظة القاهرة بالإضافة الى اقتراحات بشأن رصف الطريق الواصل بين قرى حوض الطرفة – شنبارة – أبو نجاح – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية و تركيب شبكة فودافون بكفر سليمان البحرى- مركز كفر سعد- محافظة دمياط و ترميم مسجد العالم المصرى الليث بن سعد بمنطقة الإمام الشافعى- محافظة القاهرة و ضم مسجد الرحمن حمدية بقرية المطيعة مركز أسيوط- محافظة أسيوط إلى وزارة الأوقاف و استقطاع مساحة 2000 متر من أرض حديقة سوق روض الفرج وهى ملك هيئة الأوقاف لصالح وزارة الشباب والرياضة لتوسعة مركز شباب الثورة الحضرى و تخصيص قطعة أرض تابعة لوقف أحمد باشا البدراوى بمدينة سمنود لإنشاء مدرسة يابانية، وأخرى لغات غير مستغلة وتحت وضع يد إدارة أوقاف منطقة المحلة- محافظة الغربيةو إنشاء مكتب بريد بمدينة شبراخيت- محافظة البحيرة و إطلاق إسم الشهيدة - ملك محمد محمد - على مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة – محافظة الجيزة و سحب تراخيص أرض ملاعب عبد القادر من وزارة الشباب والرياضة وتخصيصها لعمل مجمع تعليمى ومبنى خدمى – محافظة الإسكندرية.

بالإضافة لتطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص – مركز شبين الكوم – محافظة وإنشاء مركز شباب جديد بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد وتوفيرالأجهزة الرياضية اللازمة لصالة الألعاب الرياضية بمركز شباب الصعايدة – محافظة الأقصر.