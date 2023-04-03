انت الان تتابع خبر إيران تعلن تدشين أكثر من 3 آلاف وحدة صناعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن أمين تصريحات، قال فيها إن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهدت نمو قطاع الصناعة بما يتجاوز 8% وهو ضعف متوسط النمو الاقتصادي للبلاد كلها، كما بلغ نمو القطاع الصناعي 11.6% في خريف العام الماضي، وهو معدل غير مسبوق منذ 2018.ولفت أمين إلى أن إحصاءات الكمارك الإيرانية أكدت أنه في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، زاد استيراد المواد الخام أو السلع الوسيطة بنسبة 14%، وهو ما يشير إلى طفرة في الإنتاج، ووصل معدل العمالة في قطاع الصناعة في الخريف رقما قياسيا جديدا بلغ 8 ملايين و 300 ألف شخص.

يذكر أنه في مطلع اذار الماضي، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن بلاده قامت بإعداد سفن وغواصات دون طواقم بشرية.

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن هذه السفن والغواصات مزودة بذكاء اصطناعي ودون طواقم بشرية، حيث قمنا بإنتاجها داخل البلاد.

وأضاف تنكسيري أن "الصناعات الإيرانية قامت أيضا في قطاعات السفن والصواريخ والطيران المسيّر والغواصات بإنتاج كلّ ما يلزمها محليا من السفن والصواريخ والمعدات والأجهزة".

