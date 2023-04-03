شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 22 قتيلا في الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 22 شخصا مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت وسط شرق الولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات.

وسجل مصرع سبعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرحت ماغي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي لوكالة فرانس برس.

ويضاف هؤلاء إلى 15 قتيلا آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

وضربت أعاصير مدمرة الجمعة أركنسو حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.