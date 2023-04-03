شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش خطة الحكومة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن خطة الحكومة ووزارة السياحة في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة السياحة لتنشيط واستغلال وتعظيم الدخل من مقومات السياحة العلاجية المتوافرة بمصر.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة، والتعليم، والإدارة المحلية، والتشريعية، والاتصالات، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت نورا علي، أن مجال الأرصاد، مجال خصب تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدراتها، وتقليل الخسائر الناتجة عن نشر بيانات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد.

وأشارت إلى أن تلك البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في أرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية، ما يستدعي معه إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.