انت الان تتابع خبر هل تعلم أنّ راكد القهوة له استعمالات متعددة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يُستخدم راكد القهوة كسماد نباتي لأنه يزيد كمية النيتروجان والبوتاسيوم اللازمة للتربة يمتص روائح الاطعمة بالبراد عبر وضع فنجان صغير من راكد القهوة بين الاطعمة ويُنصح أيضا باستخدامه لتنظيف البشرة لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة يمكن استخدام راكد القهوة كذلك كمبيض للحشرات لانها لا تتحمل الحموضة الموجودة فيه راكد القهوة يحمي أيضا الكلب من البرغوت فلا ترموا راكد القهوة بعد اليوم!

