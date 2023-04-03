انت الان تتابع خبر أمريكا تتصدر.. الدول الأكثر تسجيلاً لوفيات وإصابات كورونا خلال شهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المنظمة، في غضون أربعة أسابيع، تم تسجيل 3.576.996 حالة إصابة و 25.157 حالة وفاة في العالم، وأصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس هذا العام، وتوفي أكثر من 25 ألفا.ووفقا للمنظمة في 28 يوما، تم الكشف عن معظم الحالات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).

وتلقت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 29 مارس، 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و 6.887.000 حالة وفاة.