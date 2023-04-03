انت الان تتابع خبر بـ4 اطلاقات.. محاولة اغتيال تطال معاون مدير بلدية ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال مصدر أمني لـ الخليج 365، ان "محاولة اغتيال استهدفت معاون مدير بلدية العمارة في حي الخليج بمحافظة ميسان"، لافتا الى أن "المعاون تعرض لمحاولة اغتيال باربع اطلاقات نارية".

واشار الى ان "معاون مدير بلدية العمارة مصاب بجروح بليغة"، مبيناً أن "العملية حدثت اثناء توجهه للدوام الرسمي".

