شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة مزدحمة للجنتى التضامن والإعلام بمجلس النواب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اللجان النوعية التضامن والإعلام والسياحة اجتماعات هامة اليوم، ومن المقرر أن تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن عدم وجود مكتب شئون اجتماعية بعزبة رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا مصطفى عاصي، بشأن تأخر ترميم أوبرا المنصورة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير نظم العمل والفعاليات داخل قصور الثقافة وعلى سبيل المثال (بيت ثقافة بوكلى بالمساكن الاقتصادية - بيت ثقافة 26 يوليو- قصر ثقافة رشدي) بمحافظة الإسكندرية.