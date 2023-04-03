شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة النواب" تناقش تأخر تشكيل هيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأول مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاكتفاء بتكليف قائم بالأعمال على فترات متباعدة وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر، حيث تعاني شركة النقل والهندسة بالإسكندرية من مشكلات تمويلية وهيكلية وتعثر في الإنتاج، وكذلك دعم شركات القطاع الخاص.

وطلب الإحاطة الثالث مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن ما تعانيه صناعة الإطارات والبطاريات في مصر من مشكلات ومعوقات، وتعثر شركة النقل والهندسة بالإسكندرية في إنتاج الإطارات.