الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السلام للأمم المتحدة في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاتحاد الأوروبي، على دعمه الثابت لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وفق روسيا اليوم.

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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني " قدمت الهدنة إحساسا نادراً بالأمل وكان لها أثر إيجابي جداً على حياة كثير من اليمنيين، مع انخفاض كبير في الإصابات بين المدنيين والرحلات المنتظمة من من مطار صنعاء وشحنات الوقود عبر موانئ الحديدة(غرباً)".

أضاف "تستمر هذه العناصر في إحداث فارق إيجابي ما يؤدي إلى إظهار الفوائد التي يمكن أن يجلبها السلام".

دعا الإتحاد الأوروبي الأطراف، خاصة الحوثيين، إلى تجنب الأفعال الضارة، والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لهدنة موسعة ومطولة من شأنها أن تُمهد لوقف إطلاق النار ولعملية سلام شاملة وجامعة برعاية الأمم المتحدة.

أكد البيان أن "اليمنيين لا يستحقون أقل من ذلك".

يُذكر أن الهدنة بدأت في اليمن في 2 أبريل 2022 واستمرت 6 أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة تمديدها.