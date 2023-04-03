شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا على مائدة "تعليم النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتفعيل رؤية مصر 2030 في البحث العلمي، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع الدكتور نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

فى سياق متصل، تناقش لجنة التضامن طلبي إحاطة الأول مقدم من النائب طارق رضوان، بشأن عدم وجود مكتب شئون اجتماعية بعزبة رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والثانى مقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تقديم مساعدات أثاث وفرش للأهالي من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مشروع مثلث ماسبيرو.