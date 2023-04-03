شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" حول خدمات الإنترنت والتليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الاثنين، لنظر 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن خدمات الانترنت والتليفونات الأرضي بمحافظتي الدقهلية والفيوم.

وفي هذا الصدد، تنظر اللجنة الطلب المقدم من استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدم من النائب يوسف احمد علي الصاوي، بشأن ضعف الإنترنت في قرى مركز أبشواي التابع إلى محافظة الفيوم، و6 طلبات الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم توصيل خدمة التليفونات والانترنت لقرى الوحدة المحلية لقري أبو قراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والنقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت في معظم قرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة النقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت بقرى الوحدة المحلية بقرية ظفر والسعودية الإصلاح، وكذا النقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت بقرى الوحدة المحلية بالبيضاء، و خدمة التليفونات والانترنت بقرية الوحدة المحلية بالربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وأخيرا النقص الشديد في خطوط التليفونات بقرى الوحدة المحلية بقرية مدينة صدقا وهي (صدقا والخمسة وكفر سنجاب والشرفا والمعلوه) مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.