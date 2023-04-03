أوكرانيا تشن ثماني ضربات على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الجوية الأوكرانية شنت ثماني ضربات على مواقع روسية، وفق روسيا اليوم.

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وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "خلال اليوم، شنت القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع ثماني ضربات على مواقع يتركز فيها عناصر ومعدات عسكرية للروس بينما ضربت وحدات من قوات الصواريخ

والمدفعية منطقة تمركز لقوى روسيا ومركزا للقيادة فضلا عن هدفين آخرين".

وأكدت هيئة الأركان العامة أن "احتمال شن هجمات صاروخية وضربات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا يظلا احتمالا كبيرا، لأن روسيا تواصل تجاهل قوانين وأعراف الحرب ضد السكان المدنيين".