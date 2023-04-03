لا خطة لإلغاء اجتماع أوبك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر أن تحالف الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها (أوبك بلس) لا تعتزم إلغاء اجتماع لجنة المراقبة المقرر عقده اليوم 3 أبريل بعد أن أعلن العديد من أعضاء التحالف عن خفض طوعي في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، وفق روسيا اليوم.

أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام

ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع لجنة مراقبة "أوبك +" لا يزال محل اهتمام "نعم اليوم كما هو مقرر".

وقال مصدر آخر أيضا أنه لا توجد تغييرات في الجدول الزمني.



وأعلنت العديد من دول "أوبك+ " عن تخفيضات طوعية في الإنتاج "السعودية - بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات - 144 ألف برميل يوميا، العراق - 211 ألف برميل يوميا، الكويت - 128 ألفا

برميل يوميا، عُمان - 40 ألف برميل يوميا، الجزائر - 48 ألف برميل يوميا، وكازاخستان - 78 ألف برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + في 3 أبريل في شكل مؤتمر عبر الفيديو. وتضم اللجنة ثماني دول من أصل 23 مشاركة في الاتفاقية وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان. وتدير روسيا والسعودية، أكبر مشاركين منتجين للنفط في الصفقة، أنشطة اللجنة.