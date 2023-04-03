الرئيس المصري‬⁩ يغادر ⁧‫جدة‬⁩ وولي العهد‬⁩ في مقدمة مودعيه

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ولي العهد والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون في مختلف المجالات
وصل جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس...
اليابان تحتج على احتجاز الصين أحد مواطنيها
احتج وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في اجتماع مع نظيره الصيني على احتجاز مواطن ياباني في بكين، وأثار «قلقًا شديدًا» بشأن...
مذكرة جرائم حرب ضد بوتين تعقد السلام في أوكرانيا
تثير مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين احتمال مواجهة الرجل الذي غزت بلاده أوكرانيا للعدالة، لكنها تعقد جهود إنهاء تلك...
الولايات المتحدة تتصدر العالم في كوارث الطقس
ذكر العديد من الخبراء الغربيين أن الجغرافيا تلوم الولايات المتحدة على تأثرها بطقس قاسٍ وأكثر تكلفة وتنوعًا من أي مكان على هذا...
القمة الثانية ودول أفريقيا تعاني الضعف الديمقراطي
مع القمة الديمقراطية الثانية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مقياس Afrobarometer في 34 دولة في أفريقيا، أن غالبية...
العبث الحوثي يحول المساجد المغلقة لمقاه رمضانية
كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن تحويل الحوثيين للمساجد المغلقة في رمضان إلى مقاهٍ للتجمع والسمر منتهكين قدسية المكان وتعاليم...
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني
تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير...
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