الرئيس المصري‬⁩ يغادر ⁧‫جدة‬⁩ وولي العهد‬⁩ في مقدمة مودعيه

ولي العهد والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون في مختلف المجالات وصل جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ اليابان تحتج على احتجاز الصين أحد مواطنيها احتج وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في اجتماع مع نظيره الصيني على احتجاز مواطن ياباني في بكين، وأثار «قلقًا شديدًا» بشأن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ مذكرة جرائم حرب ضد بوتين تعقد السلام في أوكرانيا تثير مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين احتمال مواجهة الرجل الذي غزت بلاده أوكرانيا للعدالة، لكنها تعقد جهود إنهاء تلك... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ الولايات المتحدة تتصدر العالم في كوارث الطقس ذكر العديد من الخبراء الغربيين أن الجغرافيا تلوم الولايات المتحدة على تأثرها بطقس قاسٍ وأكثر تكلفة وتنوعًا من أي مكان على هذا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ القمة الثانية ودول أفريقيا تعاني الضعف الديمقراطي مع القمة الديمقراطية الثانية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مقياس Afrobarometer في 34 دولة في أفريقيا، أن غالبية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ العبث الحوثي يحول المساجد المغلقة لمقاه رمضانية كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن تحويل الحوثيين للمساجد المغلقة في رمضان إلى مقاهٍ للتجمع والسمر منتهكين قدسية المكان وتعاليم... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 رمضان 1444 هـ 11 رمضان 1444 هـ

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