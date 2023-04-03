شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف موعد عودة هالاند للمشاركة مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالكشف موعد عودة إيرلينج هالاند لاعب الفريق، للمشاركة من جديد.

وغاب إيرلينج هالاند عن مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات لـ جوارديولا: هالاند يتحسن، يوم الجمعة شعر بتحسن قليلا مقارنة باليومين السابقين.

وتابع: أمامنا خمسة أيام على مباراة ساوثهامبتون، لذا آمل أن يساعدنا كما فعل طوال الموسم.

وأشار عن منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام: اللاعبون بحاجة للراحة، كنت في عطلة في مسقط رأسي في كاتالونيا، لكنهم كانوا مع منتخباتهم الوطنية.

واختتم: بعد ذلك، إذا واصلت اللعب في دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي، فسيكون لديك الكثير من المباريات، لذا، استرح، ثم لدينا ثلاثة أيام للتحضير لساوثهامبتون، ثم بايرن ميونخ وليستر وشيفيلد يونايتد وآرسنال.