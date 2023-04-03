شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوتا عقب هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام دييجو جوتا لاعب ليفربول، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو"، تصريحات لـ جوتا: كانت اللحظة الحاسمة بداية الشوط الثاني عندما سجلوا هدفين سريعين للغاية وأرجحوا كفة الميزان لصالحهم.

وتابع: لقد سجلنا أولًا، كان بإمكاننا التعامل مع المباراة بشكل أفضل، هذا ما هو عليه الأمر، ومع ذلك الشوط الثاني سمحنا لهم بالاستحواذ على المباراة والنقاط الثلاث.

وأضاف: من الصعب تفسير ذلك، حتى في الهدف الثاني أعتقد أننا فزنا بالكرة لذا ضغطنا جيدًا لكننا فقدنا الكرة على الفور ولم نكن متوازنين، وكانوا قادرين على التسجيل.

وأتم: علينا أن نحاول ونمضي قدمًا فيما نفعله، ونبذل قصارى جهدنا، نحن لا نكافح من أجل أي شيء رائع هذا الموسم ولكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، لذلك علينا الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط والتأهل بأفضل شكل ممكن.