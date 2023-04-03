شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تين هاج عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هزيمة فريقه أمام نظيره نيوكاسل ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره نيوكاسل، بهدفين نظيفين، في منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: أكره أن أقول ذلك لكنهم كانوا أفضل اليوم، خاصة تصميمهم وشغفهم ورغبتهم، لقد أرادوا الفوز أكثر منّا.

وأشار: لقد أتيحت لنا فرصنا، ولكن بعد ذلك عليك أن تذهب نحو المرمى بالتصميم الذي فعلوه، لم نكن جيدين بدرجة كافية، لقد سمحنا لهم بالكثير من الفرص، يجب أن تكون جائعًا وتعطي كل شيء في كل مباراة.

وتابع: لعبتنا الهجومية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لا أريد التركيز على شخص واحد، لقد كان أداء فريق، كان علينا أن نلعب بشكل أعمق قليلًا.

وأردف: قمنا بإجراء تبديلات لجلب المزيد من الطاقة، قررنا أن نلعب بثلاثة في الدفاع، وندفع بمهاجم إضافي، علينا التعامل مع الخسارة وأن نتعلم الدرس.

وختم: مرات عديدة في الآونة الأخيرة نجحنا في العودة من جديد، مثلما فعلنا بعد خسارتنا أمام ليفربول، ليس لدي هذا القلق، أنا أؤمن بالفريق، أعتقد أننا سنعود مرة أخرى.