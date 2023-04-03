شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام الباكستانية: عمران خان وراء الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت الوزيرة في بيان نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس الباكستانية «سننقذ البلاد من عمران خان، الذي يصمم على خلق الفوضى من خلال تضليل الشباب».
وأكدت أن زعيم حركة الإنصاف الباكستانية لم يخدع الشعب فحسب، بل كذب عليه أيضا، لكن الوقت قد حان لتحريره من الشر مثل عمران خان.
وقالت مريم «إن عمران خان وعد بإنهاء الفساد في غضون 90 يوما وتعهد بتصحيح الحكم والوضع الاقتصادي خلال أول 100 يوم من ولايته الحكومية.
وأشارت إلى أن 10 ملايين وظيفة وخمسة ملايين منزل كانت أيضا جزءا من وعوده للأمة قبل وصوله إلى السلطة، مضيفة أن كل ذلك ثبت أنه مجرد كلام، ولا شيء جوهري.
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