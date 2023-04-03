طالبان تحتجز 3 بريطانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجزت حركة طالبان ثلاثة بريطانيين في أفغانستان، حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز).

ومن بين الذين اعتقلتهم طالبان المواطن البريطاني مايلز روتليدج - الملقب بالسائح الخطر - الذي عاد إلى أفغانستان بعد أن تم إجلاؤه من قبل القوات المسلحة البريطانية قبل أقل من عامين.

وقالت الشبكة، «إن الرجلين الآخرين، هما المسعف الذي يعمل مع المؤسسات الخيرية كيفن كورنويل، ومواطن بريطاني آخر لم يذكر اسمه ويدير فندقا في كابول».

وأشارت إلى أنه يعتقد أن الشرطة السرية التابعة لطالبان، احتجزتهم جميعا منذ يناير في وقائع منفصلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، «نحن نعمل بكل جهد من أجل تأمين الاتصال القنصلي مع البريطانيين المحتجزين في أفغانستان، وندعم عائلاتهم».